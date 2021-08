Leo Messi wziął udział w konferencji prasowej, podczas której pożegnał się z Barceloną. Argentyńczyk przyznał, że chciał pozostać na Camp Nou. Ponadto zapowiedział, że kiedyś tu wróci.

Leo Messi pojawił się na pożegnalnej konferencji prasowej

Argentyńczyk powiedział, że jego intencją było pozostanie na Camp Nou

34-latek stwierdził, że nie jest przesądzone gdzie zagra w sezonie 2021/2022

Koniec ery na Camp Nou

8 sierpnia kilka minut po godzinie 12 rozpoczęła się pożegnalna konferencja prasowa Leo Messiego. Argentyńczyk od początku nie krył łez wzruszenia. Rozemocjonowany 34-latek nierzadko z trudem składał zdania, co tylko potwierdza jak trudny do dla niego moment.

– Nie wiem czy będę wstanie mówić. Myślałem, myślałem o tym, co Wam powiem… jestem zablokowany. To dla mnie bardzo trudne. Nie byłem przygotowany na ten moment. W tym roku jest inna sytuacja niż rok temu. Chciałem zostać teraz w Barcelonie. Jeszcze tutaj wrócimy, ponieważ to jest mój dom. Obiecałem to mojej rodzinie. Wrócimy tutaj – zapowiedział Messi.

– Nigdy nie wyobrażałem sobie pożegnania, ponieważ nie myślałem o tym. Chciałbym, żeby zostało to zrobione z kibicami na Camp Nou. Ta sytuacja jest dla mnie trudna. W takich chwilach zapominam o wielu rzeczach, nie mogę wydobyć z siebie słów – chwilę później Argentyńczyk otrzymał trwające kilka minut brawa od zgromadzonych na konferencji.

La Liga problemem w pozostaniu Messiego

– W ostatnich miesiącach wydawało się, że Messi podpisze nowy kontrakt z Barceloną i pozostanie w Barcelonie. W taki scenariusz wierzył także sam piłkarz. -Wracałem z Ibizy z myślą, że przyjeżdżam podpisać nowy kontrakt. Wszystko było dogadane. Zrobiłem wszystko, co mogłem, by zostać. Nie wiem, czy klub też, ale ze względu na reguły LaLiga nie dało się tego dopiąć. I tyle. Rok temu chciałem odejść. Teraz chciałem zostać – przyznał Messi

– To najtrudniejszy moment w mojej karierze. Miałem wiele trudnych chwil, szczególnie po porażkach, ale kolejnego dnia szedłem na trening i zamykałem ten rozdział. Teraz czegoś takiego nie ma. To koniec mojego etapu w Barcelonie – powiedział aktualny triumfator Copa America

Nieprawdopodobnie smutny jest ten obrazek. pic.twitter.com/heY8NiY4E5 — Jakub Kręcidło (@J_Krecidlo) August 8, 2021

Kubeł zimnej wody

– Po wyborach byłem na kolacji z Laportą, rozmawialiśmy i wróciłem do domu przekonany, że będę dalej grał w Barcelonie, że mój kontrakt nie będzie problemem. Ale stało się co się stało i ostatecznie nie udało się przedłużyć umowy – rzekł Messi.

– Informacja o tym, że mój kontrakt nie zostanie przedłużony, była dla mnie jak kubeł zimnej wody. Przez ostatnie dni godziliśmy się z tą myślą, układaliśmy sobie to w głowie i radzimy sobie jak możemy. Ale kiedy się stąd wyprowadzę, będzie jeszcze gorzej – kontynuował.

– Zrobiłem wszystko, co mogłem, by zostać. Nie udało się. I nie mam nic więcej do dodania. Tak jak tłumaczył Laporta, klub ma wielki dług i nie chce się dodatkowo zadłużać, a do tego doszły zasady LaLiga. To po prostu nie było możliwe – dodał.

– Obniżyłem swoje zarobki o 50%. Później klub nie prosił mnie o nic więcej. Informacje mediów o tym, że klub domagał się kolejnych 30% redukcji, są bzdurą. Zrobiłem wszystko, co mogłem – zakończył wątek

Sceneria pod konferencję prasową Leo Messiego już przygotowana. 🏆 pic.twitter.com/u9cSxmgaNb — Maciej Łanczkowski (@mlanczkowski) August 8, 2021

Co z transferem do PSG?

Messi zdaniem najlepiej poinformowanych dziennikarzy na świecie jest już bardzo blisko podpisania kontraktu z Paris Saint-Germain, gdzie rocznie miałby zarabiać 35-40 milionów euro netto rocznie. Co w tym temacie ma do powiedzenia Argentyńczyk?

– Paris Saint-Germain jest dla mnie opcją, tak. Ale nie jestem z nikim dogadany. Po oficjalnym komunikacie odzywało się do nas wiele klubów. Prowadzimy rozmowy – wyjaśnił 34-latek

– Jestem zwycięzcą. Chcę dalej rywalizować i wygrywać. Postaram się przebić Daniego Alvesa pod względem trofeów. Chciałem to robić w Barcelonie, ale tego się nie udało. Teraz muszę znaleźć dla siebie nową drogę – powiedział Messi.

💙💔 SIN PALABRAS. GRACIAS, LEO MESSI



'Més que un jugador… el millor de la història"



🎨 @infografiaMD pic.twitter.com/yjXwoJ61Sr — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 8, 2021

