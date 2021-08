Leo Messi jest coraz bliżej związania się kontraktem z Paris Saint-Germain. Wicemistrzowie Francji są zdeterminowani by podpisać umowę z Argentyńczykiem, dlatego oferują mu ogromne pieniądze.

Barcelona nie zdołała zatrzymać w swoich szeregach Leo Messiego

Argentyńczyk niemal na pewno zwiąże się z Paris Saint-Germain

We Francji 34-latek inkasować będzie ogromne pieniądze

Messi zarobi krocie

Jeszcze na początku tego tygodnia wydawało się, że Barcelona ogłosi powrót Leo Messiego na Camp Nou. Argentyńczyk od 1 lipca nie jest bowiem związany kontraktem z żadnym zespołem. Tak się jednak nie stało, a Blaugrana zszokowała cały świat informując, że Argentyńczyk definitywnie opuszcza Barcelonę.

Joan Laporta na konferencji prasowej tłumaczył, że dogadał się z Messim w sprawie nowego kontraktu, który nie może jednak wejść w życie z powodu kłopotów finansowych Barcelony oraz ograniczeń narzuconych przez La Ligę. Wobec tego 34-letni piłkarz musi znaleźć nowy klub. Właściwie już to uczynił.

Najważniejsze media piłkarskie na świecie regularnie informują o tym, że Messi zbliża się coraz bardziej do Paris Saint-Germain. Argentyńczyk dzisiaj (8 sierpnia) o 12:00 stawi się na konferencji prasowej, by wyjaśnić swoją sytuację. O przebiegu tego wydarzenia będziemy informować na naszej stronie.

Messi z paryskim zespołem ma związać się kontraktem na dwa lub trzy lata. Na jego mocy zarabiać będzie 40 milionów euro netto za każdy sezon gry w PSG. Ponadto za sam podpis na umowie z francuską ekipą otrzyma 30 milionów euro. Takie informacje przekazało L’Equipe. Przenosiny Argentyńczyka do stolicy Francji na poniższym nagraniu potwierdził Joan Laporta. – Messi idzie do Paris-Saint Germain. Chcielibyśmy go zatrzymać, ale to niemożliwe ze względów finansowych – rzekł prezydent Barcelony.

