Messi nie myśli na razie o rozstaniu z Barcą

Lionel Messi według doniesień hiszpańskich dziennikarzy planuje zostać w FC Barcelonie do 2023 roku. Niewykluczone, że kolejnym przystankiem w karierze Argentyńczyka będzie liga MLS. Chrapkę na niego ma klub należący do Davida Beckhama Inter Miami.

Lionel Messi ma kontrakt ważny z Dumą Katalonii tylko do końca czerwca tego roku. W związku z tym coraz częściej pojawiają się głosy na temat przyszłości piłkarza. Marca na swojej pierwszej stronie w swoim pierwszym numerze w 2021 roku starała się dać do zrozumienia, że reprezentant Argentyny nie myśli na razie o zmianie pracodawcy.

Wraz z początkiem Nowego Roku stało się jasne, że Messi może prowadzić rozmowy na temat angażu w nowym klubie od 1 lipca. Swego czasu dużo mówiło się o przeprowadzce zawodnika do Manchesteru City. Niemniej ostatnio popularny stał się też temat gry Argentyńczyka w klubie z MLS.

Według doniesień Radia Catalunya kapitan Barcy chciałby znów grać w jednym zespole z Luisem Suarezem. Godne uwagi jest to, że Urugwajczyk również jest łączony z transferem do Interu Miami. Hiszpańska stacja radiowa podkreśla jednak, że przeprowadzka Messiego do ekipy ze Stanów Zjednoczonych jest możliwa, ale dopiero za dwa lata.

Argentyńczyk broni barw ekipy z Camp Nou od 2000 roku. Urodzony w Rosario zawodnik wystąpił łącznie w 749 spotkaniach Barcy, notując w nich 644 trafienia. Tylko w trwającym sezonie Messi rozegrał 18 meczów, w których strzelił 10 goli, a także zaliczył trzy asysty.

FC Barcelona swój pierwszy mecz w 2021 roku rozegra w niedzielny wieczór, mierząc się na wyjeździe z SD Hueską.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin