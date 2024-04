ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: De Jong opuszcza boisko na noszach

Kontuzja może wykluczyć De Jonga z gry do końca sezonu

Niedzielne El Clasico pomiędzy Barceloną i Realem Madryt dostarczyło wielu emocji, ale dla Dumy Katalonii zakończyło się podwójnym rozczarowaniem. Nie tylko przegrali 2:3 w kontrowersyjnych okolicznościach, ale także stracili kluczowego pomocnika. Frenkie de Jong doznał poważnej kontuzji kostki.

Holenderski pomocnik ucierpiał w wyniku starcia z Federico Valverde tuż przed końcem pierwszej połowy. De Jong, który natychmiast upadł na murawę nie zdołał nawet opuścić placu gry o własnych siłach. Musiał być zniesiony z boiska na noszach, a jego łzy mogły świadczyć o wielkim bólu.

Według źródeł serwisu Barca Universal, początkowe objawy kontuzji nie wyglądają obiecująco. Istnieje zasadne podejrzenie, że de Jong mógł rozegrać swój ostatni mecz w tym sezonie. Pomocnik miał już wcześniej problemy z kostką w marcu, co wymagało ponad miesięcznej przerwy od gry.

De Jong przejdzie w poniedziałek szczegółowe badania, które mają określić, jak poważny jest to uraz. Źródła sugerują, że zawodnik może być wyłączony z gry na co najmniej miesiąc, co oznaczałoby, że nie wróci już do gry w bieżącym sezonie.

Ponadto, w obliczu plotek dotyczących możliwego odejścia z Barcelony latem, kontuzja ta może oznaczać nie tylko koniec sezonu dla De Jonga, ale i jego ostatni występ w barwach katalońskiego klubu. To jednak okaże się dopiero latem.

