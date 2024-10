Mbappe postawił sobie cel na ten sezon. Poprzeczka zawieszona wysoko

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe chce zdobyć 50 goli w sezonie

Kylian Mbappe przybył do Realu Madryt z wielką presją, aby dorównać poziomowi, który prezentował w Paris Saint-Germain. Tym bardziej, że jego ulubiona pozycja na lewym skrzydle jest już obsadzona przez Viniciusa Jr., co skomplikowało jego adaptację w hiszpańskim klubie. Mimo tych wyzwań, Mbappe rozpoczął swoją przygodę w Madrycie całkiem obiecująco, regularnie trafiając do siatki.

Jak ujawnił “El Chiringuito TV”, Mbappe postawił sobie jasny cel na obecną kampanię – strzelić 50 goli w swoim debiutanckim sezonie w Realu Madryt. Francuz poinformował o swoich zamiarach zarówno kolegów z drużyny, jak i trenerów. Jest to ambitny cel, ale z pewnością nie niemożliwy dla zawodnika o tak ogromnych umiejętnościach.

Do tej pory, w siedmiu meczach La Liga, Mbappe strzelił pięć goli, a także zdobył jedną bramkę w Lidze Mistrzów. Sezon dopiero się rozkręca, a w najbliższych miesiącach liczba meczów będzie coraz większa, dlatego Francuz będzie miał czas, by powalczyć o realizację swojego celu. Aby go osiągnąć, Mbappe będzie musiał utrzymać nie tylko regularność w polu karnym, ale również uchronić się od kontuzji. Choć błyskotliwość i talent Mbappe są niezaprzeczalne, wyzwaniem będzie zachowanie odpowiedniej formy fizycznej na przestrzeni całego sezonu w obliczu napiętego terminarzu..

Francuz niedawno powrócił do gry szybciej, niż się spodziewano, po kontuzji i wystąpił w meczu Realu Madryt przeciwko Lille. Mimo to, wciąż nie jest w pełni zdrowy, przez co opuści zbliżające się zgrupowanie reprezentacji Francji.

