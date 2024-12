Kylian Mbappe ma problemy. Dosadne słowa Drogby

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Didier Drogba stanął w obronie Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe zanotował kolejny słaby występ w barwach Realu Madryt. Królewscy przegrali z Athletikiem Bilbao 1:2, a Francuz nie wykorzystał ważnego rzutu karnego przy stanie 0:1. Oprócz tego napastnik ponownie niewiele wnosił do gry drużyny Carlo Ancelottiego, za co ponownie spotkała go dość duża krytyka.

Niedługo po ostatnim gwizdku Mbappe skomentował nieudany mecz. Francuz nie miał zamiaru owijać w bawełnę i wprost przyznał, że czuje się odpowiedzialny za zły wynik zespołu.

– Biorę za to pełną odpowiedzialność. Przeżywam trudny moment, ale to najlepszy czas, aby zmienić tę sytuację i pokazać kim jestem – napisał w mediach społecznościowych.

Natomiast przed rozpoczęciem spotkania na łamach francuskiego RFI ukazała się rozmowa z Didierem Drogbą. Legendarny napastnik Chelsea ocenił sytuację Kyliana Mbappe i zaapelował do krytyków. Według niego Francuzi szybko zapomnieli, ile dobrego gwiazdor Realu dał reprezentacji w poprzednich latach.

– Nadal jest osobą, która zrobiła wiele dla Francji. Przyczynił się do powstania tej drugiej gwiazdy. Dwa lata temu był o krok od przyznania Francji trzeciej gwiazdki – mówił Drogba.

– Myślę, że wiele się nauczy z tego doświadczenia. Dojrzeje, będzie jeszcze bardziej dojrzały, a to przyniesie korzyść jemu i drużynie Francji. Ten delikatny okres jest częścią kariery zawodnika, jest jak kontuzje, z tą różnicą, że nie są one fizyczne, ale mogą pomóc ci stać się innym zawodnikiem, jeszcze silniejszym, więc jest to sytuacja przejściowa – powiedział Iworyjczyk o obecnej sytuacji Mbappe.