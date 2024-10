Mbappe zdetronizowany. Ta dwójka jest warta więcej od niego!

fot. Sipa US / Alamy I Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe I Vinicius Junior

Vinicius i Haaland nad Mbappe oraz Bellinghamem

Kylian Mbappe do pewnego czasu uchodził za piłkarza, który przejmie schedę po Leo Messim i Cristiano Ronaldo, zostając bezwzględnie najlepszym na świecie. Poprzedni sezon w jego wykonaniu nie był szczególnie udany, podobnie zresztą jak początek przygody w Realu Madryt. Francuz jest najskuteczniejszym strzelcem swojej nowej drużyny, ale wciąż w pełni nie przekonuje. Portal “Transfermarkt” wziął to pod uwagę podczas aktualizacji wycen zawodników. Na czele doszło do poważnej zmiany, bowiem Mbappe został wyprzedzony przez Viniciusa Juniora oraz Erlinga Haalanda.

Gwiazdorzy Realu Madryt i Manchesteru City są obecnie wyceniani na 200 milionów euro. Za ich plecami znajduje się właśnie Mbappe oraz Jude Bellingham. Wartość jednego i drugiego sięga 180 milionów euro. Co ciekawe, na piątym miejscu znajduje się 17-letni Lamine Yamal, który zanotował bardzo duży wzrost i jest teraz wyceniany na 150 milionów euro.

Vinicius oraz Haaland dzięki swojej kapitalnej dyspozycji dobili do magicznej bariery 200 milionów euro, wyrównując tym samym rekord należący do Mbappe. Był on wyceniany na taką kwotę już w 2018 roku, co czyniło go najbardziej wartościowym piłkarzem w historii tej dyscypliny. Leo Messi i Neymar byli maksymalnie warci na “Transfermarkt” po 180 milionów euro.