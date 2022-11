fot. PressFocus Na zdjęciu: Marco Asensio

Po sezonie wygasa kontrakt Marco Asensio. W ostatnich miesiącach Hiszpan radzi sobie dużo lepiej i liczy na kontynuowanie współpracy z Realem Madryt.

Kontrakt Marco Asensio obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku

Hiszpan był pewny rozstania z Realem Madryt, lecz jego dobra dyspozycja zmieniła zdanie władz

Asensio wierzy, że po sezonie będzie kontynuował współpracę z klubem

Asensio stawia na Real Madryt

Po nieudanym początku sezonu Marco Asensio był typowany do wylotu z Realu Madryt. Carlo Ancelotti nie dawał mu wielu okazji do gry, a gdy tylko pojawiał się na boisku, nie zachwycał. Hiszpan otrzymał kolejną szansę na skutek problemów zdrowotnych Karima Benzemy. Wówczas grał coraz częściej i zaczął notować satysfakcjonujące liczby. Na swoim koncie uzbierał trzy trafienia oraz trzy asysty.

Nastawienie władz Królewskich do 26-latka zmieniło się na przestrzeni kolejnych miesięcy. Wydawało się, że po sezonie obie strony zakończą współpracę, a Hiszpan będzie dostępny na rynku wolnych zawodników. Media donosiły nawet o rzekomym zainteresowaniu ze strony FC Barcelony. Teraz coraz więcej wskazuje na to, że Asensio uda się dopiąć swego i zostać w Madrycie na dłużej. Skrzydłowy przekonuje, że świetnie czuje się w klubie i chciałby grać w nim nawet przez kolejną dekadę.

– Mówi się, że zmieniam zdanie Realu Madryt. Ale zawsze starałem się dać z siebie maksimum tego, co mam w sobie i wtedy będziemy wiedzieć. To również klub decyduje, nie zależy to tylko ode mnie. Po mistrzostwach świata podejmiemy decyzję. Mam nadzieję, że to może się zdarzyć i że mogę być bardzo szczęśliwy w Realu Madryt przez wiele lat, mam nadzieję, że wszystko się ułoży tak, że będę mógł zostać na kolejne 10 lat – zapewnia Asensio.

Aktualnie Asensio przebywa w Katarze, gdzie walczy z reprezentacją Hiszpanii o udany wynik. W pierwszym meczu fazy grupowej trafił do siatki przeciwko Kostaryce.

