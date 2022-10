fot. PressFocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Sadio Mane podzielił się opinią na temat swojego faworyta do nagrody Złotej Piłki. Piłkarz Bayern Monachium jest zdanie, że prestiżowe wyróżnienie powinno trafić do Karima Benzemy.

17 października odbędzie się ceremonia wręczenia Złotej Piłki najlepszemu piłkarzowi 2022 roku

Na temat swojego faworyta w rozmowie z L’Equipe wypowiedział się Sadio Mane

Senegalczyk przyznał, że napastnik Realu Madryt powinien otrzymąć prestiżową nagrodę

“Benzema zasługuje na Złotą Piłkę”

Sadio Mane w trakcie ostatniego okna transferowego zmienił barwy klubowe, decydując się na rozstanie z Liverpoolem na rzecz przeprowadzki do Bayernu Monachium. W każdym razie faworytem zawodnika do Złotej Piłki nie jest nie tylko przedstawiciel The Reds. Żaden z zawodników giganta Bundesligi też zdaniem Senegalczyka nie zasłużył na wyjątkową nagrodę.

– Myślę, że Karim zasługuje na otrzymanie Złotej Piłki. Miał świetny sezon w Realu Madryt, wygrał Ligę Mistrzów. Myślę, że w pełni zasłużył na to wyróżnienie, będę szczęśliwy z jego powodu – mówił Mane cytowany przez L”Equipe.

– Faktem jest, że wygrałem Puchar Narodów Afryki z Senegalem i jestem z tego powodu naprawdę szczęśliwy, ale Karim powinien dostać Złotą Piłkę. Szczerze tak myślę – dodał piłkarz.

Ceremonia wręczenia Złotej Piłki za 2022 rok odbędzie się już 17 października. Karim Benzema może otrzymać kolejną nagrodę. Francuz został już wybrany najlepszym piłkarzem według UEFA, a także Zawodnikiem Sezonu w Realu Madryt. Benzema ma też na swoim koncie koronę króla strzelców ligi hiszpańskiej w poprzedniej kampanii.

