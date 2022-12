fot. PressFocus Na zdjęciu: Luis Enrique

Po nieudanym występie na mistrzostwach świata w Katarze Luis Enrique rozstał się z reprezentacją Hiszpanii. Nie zamierza on jednak udawać się na przerwę, gdyż jego planem jest szybki powrót do piłki klubowej. Zatrudnienie byłego selekcjonera rozważa Atletico Madryt.

Luis Enrique ma za sobą czteroletnią przygodę z reprezentacją Hiszpanii. Jej zwieńczeniem były nieudane mistrzostwa świata w Katarze, które dla Hiszpanów skończyły się już w 1/8 finału. Niespodziewanie przegrali oni po rzutach karnych z Marokiem i odpadli z turnieju. Ten wynik był dla wszystkich niesatysfakcjonujący, dlatego kilka dni temu Enrique przestał pełnić funkcję selekcjonera.

W wielu przypadkach oznacza to przynajmniej kilkumiesięczną przerwę od pracy. Plan Enrique jest zupełnie inny. Zamierza on szybko wrócić do piłki klubowej, a zatrudnienie go rozważa Atletico Madryt. Byłby to bez wątpienia bardzo ciekawy ruch, bowiem w przeszłości Enrique dwukrotnie zdobywał już tytuły mistrzowskie z FC Barceloną.

W Madrycie nie ma pewności co do przyszłości Diego Simeone, pod którego wodzą Atletico spisuje się coraz gorzej. Obecny sezon jest w jego wykonaniu bardzo nieudany, gdyż na półmetku rozgrywek traci aż 13 punktów do liderującej “Dumy Katalonii”. To fatalny wynik dla zespołu, którego stać na rywalizację z najlepszymi.

Kibice w głównej mierze obarczają winą właśnie argentyńskiego szkoleniowca, który nie potrafi wykorzystać potencjału ofensywnego swojego zespołu, a ponadto nie zbudował już tak szczelnej linii obrony. Na niekorzyść Simeone działa również fakt, że jest on obecnie najlepiej opłacanym trenerem na świecie.

