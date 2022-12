fot. PressFocus Na zdjęciu: Yann Sommer

Manchester United przygotowuje się do rozstania z Davidem de Geą. Ma do niego dojść po zakończeniu obecnego sezonu. Następcą Hiszpana ma zostać Yann Sommer, który latem będzie dostępny na zasadach wolnego transferu – informuje ESPN.

Manchester United wciąż nie zaoferował Davidowi de Gei nowego kontraktu

Klub szykuje się do rozstania z Hiszpanem i wybrał już jego następcę

Ma nim zostać Yann Sommer, który po sezonie odejdzie z Borussii Moenchengladbach

Manchester United celuje w uznane nazwisko

Manchester United szykuje się do poważnej roszady między słupkami. David de Gea nie prezentuje już najwyższej dyspozycji, w związku z czym najprawdopodobniej czeka go wyprowadzka z Old Trafford. Po sezonie wygasa jego kontrakt, a “Czerwone Diabły” wciąż nie zaoferowały mu nowych warunków. Hiszpan jest gotowy obniżyć swoją pensję, lecz władze klubu są bliższe pozyskania nowego numeru jeden.

Według informacji ESPN, Manchester United rozpoczął już prace nad ściągnięciem Yanna Sommera. Szwajcar od 2014 roku reprezentuje barwy Borussii Moenchengladbach i jest wyróżniającym się bramkarzem w całej Bundeslidze. Wielokrotnie mówiono o nim w kontekście transferu do czołowego europejskiego klubu, a wreszcie nadarzy się ku temu świetna okazja. Jego umowa obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku i nie zostanie przedłużona. Będzie on więc dostępny na zasadach wolnego transferu, z czego zamierza skorzystać Manchester United.

Zwolennikiem takiego ruchu jest w szczególności Erik ten Hag, który wysoko ceni umiejętności Szwajcara, a w szczególności jego grę nogami. Sam bramkarz jest również otwarty na przenosiny do Premier League.

