IMAGO / NurPhoto / Urbanandsport Na zdjęciu: Xavi

Dyrektor Sportowy FC Barcelony wypowiedział się na temat przyszłości hiszpańskiego trenera

Xavi otrzyma od klubu nowy kontrakt

Deco zapewnił, że każdy w drużynie wierzy w trenera

Xavi przedłuży kontrakt z Barceloną

FC Barcelona ma zamiar przedłużyć kontrakt z obecnym szkoleniowcem. Informacje przekazał tuż po meczu Deco, czyli dyrektor sportowy “Blaugrany”. W ostatnich dniach trwała w mediach dyskusja na temat przyszłości Xaviego w drużynie z Katalonii. Po zwycięstwie nad Porto (2-1) w Lidze Mistrzów głos w tej sprawie zabrał były piłkarz a obecnie dyrektor mistrza Hiszpanii.

– Zdecydowaliśmy się przedłużyć kontrakt Xaviego, ponieważ mu ufamy. Bez wątpienia – powiedział Deco.

– Nie ma żadnych dyskusji na jego temat. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze gdy nie gramy dobrze, powstają plotki na temat Barcelony – dodał.

Zwycięstwo nad Porto zapewniło Katalończykom awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dla Barcelony jest to powrót do fazy pucharowej po dwóch latach nieobecności. Ostatni raz na tym etapie najważniejszych europejskich pucharów rywalizowali w sezonie 2020/2021. Przegrali wtedy dwumecz z Paris Saint-Germain.

Czytaj więcej: Xavi po wywalczeniu awansu: Musimy częściej szukać Lewandowskiego