Zdaniem Calciomercato.com los Stefano Piolego w Milanie jest już przesądzony od grudnia. To nawiązanie do doniesień Fabrizio Romano, który poinformował, że szkoleniowiec opuści po sezonie zespół Rossonerich.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Stefano Pioli

Kończy się era Piolego w Milanie

Nadchodzą ciężkie chwile dla Stefano Piolego, który po pięciu miesiącach rosnącej presji, najprawdopodobniej opuści stanowisko trenera AC Milan latem tego roku. Włoskie media, w tym Calciomercato.com, donoszą, że decyzja o jego zwolnieniu wydaje się być już przesądzona, szczególnie po niedawnym odpadnięciu z Ligi Europy po meczu z Romą.

Dyskusje na temat przyszłości 58-letniego trenera toczą się od miesięcy, ale kluczowy moment nastąpił w grudniu, gdy właściciel Milanu, Gerry Cardinale, wyraził niezadowolenie z pozycji drużyny w Serie A i Lidze Mistrzów. To niezadowolenie narastało mimo serii dobrych wyników, które na krótko zamaskowały istniejące problemy.

Zmiana trenera zdaje się nieunikniona, a w gronie potencjalnych następców Piolego wymienia się kilka znanych nazwisk. Do kandydatów należą Mark van Bommel, Christophe Galtier, Paulo Fonseca, Julen Lopetegui oraz Marcelo Gallardo. Każdy z nich mógłby wnosić nowe pomysły i energię do zespołu, co może być kluczowe w odbudowie drużyny.

Zlatan Ibrahimović, jeden z liderów zespołu, również wydaje się przekonany o potrzebie zmiany na stanowisku szkoleniowca, co potwierdził po porażce w Lidze Europy. Taki konsensus wewnątrz klubu tylko potwierdza, że dni Piolego w roli trenera Milanu są policzone.

Decyzja o zwolnieniu Piolego i wybór jego następcy będą miały znaczący wpływ na dalsze działania władz klubu, a w szczególności na letnie transfery.

