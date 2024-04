Xavi przed El Clasico: mecz z Realem to finał dla Barcelony

FC Barcelona w niedzielę zagra mecz o wszystko w La Liga z Realem Madryt. Dla Dumy Katalonii to ostatnia szansa, by zachować jeszcze iluzoryczne szanse na obronę mistrzowskiego tytułu. Dlatego Xavi Hernandez mobilizuje swoich zawodników przed decydującym starciem.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Ostatnia szansa Barcelony, by powalczyć o mistrzostwo Hiszpanii

Niedzielne starcie z Realem Madryt na Santiago Bernabeu to dla FC Barcelony jedno z najważniejszych spotkań sezonu. Po bolesnym odpadnięciu z Ligi Mistrzów, jedyną szansą Katalończyków na trofeum w tym sezonie pozostaje tytuł mistrza Hiszpanii. Aktualnie Barcelona traci do liderujących Los Blancos osiem punktów, więc jutrzejsze zwycięstwo jest niezbędne, aby zachować szanse na tytuł..

Trener Xavi Hernandez podczas konferencji prasowej przed meczem, podkreślił znaczenie nadchodzącego El Clasico. – Jutro mamy szansę wrócić do walki o La Liga. To najważniejszy mecz sezonu. To finał. Będziemy mierzyć się z bardzo silnym Realem Madryt, który będzie pokrzepiony wygraną z Manchesterem City – stwierdził Xavi.

Xavi nie ukrywał, że Real Madryt będzie trudnym przeciwnikiem. – Musimy bronić się przed ich atakami, a także pokazać odwagę. To idealna okazja, aby pokazać naszą osobowość. Przygotowaliśmy się dobrze do tego meczu, myślę, że możemy wygrać. Pierwsze minuty będą kluczowe, musimy uspokoić grę i wysoko pressować – dodał trener Barcelony.

– Po porażce z PSG musimy zmienić sposób myślenia. Niech złość, frustracja i bezradność tamtego dnia obrócą się na naszą korzyść – zapowiedział Hiszpan.

Xavi został również zapytany o swoją przyszłość w klubie, ale szkoleniowiec nie był skory do rozmowy na ten temat. – Nie ma żadnego spotkania. Teraz skupiamy się na niedzielnym meczu, bo to walka o ligę – odparł krótko.

