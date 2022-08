PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski potrzebował zaledwie trzech minut, by zdobyć pierwszą bramkę w meczu o Puchar Gampera. Po chwili do trafienia dołożył piękną asystę do Pedriego.

FC Barcelona w sobotę rozgrywa ostatni mecz towarzyski. To starcie o Puchar Gampera, a przeciwnikiem jest Pumas UNAM

Robert Lewandowski potrzebował zaledwie trzech minut, by zanotować debiutanckie trafienie

Po chwili Polak do gola dołożył fenomenalną asystę w kierunku Pedriego

Lewandowski w pięć minut zamknął usta krytykom

W sobotę FC Barcelona miała rozegrać ostatni mecz przygotowujący ją do sezonu ligowego. Oczy kibiców ze świata skierowane były, rzecz jasna, w stronę Roberta Lewandowskiego. Kapitan Biało-czerwonych jak dotąd wystąpił w trzech sparingach Blaugrany i nie zdołał skierować piłki do siatki.

Polski napastnik potrzebował trzech minut, by zamknąć usta krytykom. Już w trzeciej minucie 33-latek wpadł w pole karne, efektownie minął bramkarza Pumas UNAM, po czym zatrzymał się i spokojnie wstrzelił futbolówkę w wewnętrzną stronę bocznej siatki. Jakby tego było mało, Lewy po kilkudziesięciu sekundach popisał się fenomenalną asystą. Gdy wszyscy spodziewali się strzału, Polak podał prostopadle w kierunku Pedriego. Ten również nie odpuścił minięcia golkipera i podwoił prowadzenie Blaugrany.

Spotkanie o Puchar Gampera wciąż trwa. Po jego zakończeniu na naszej stronie pojawi się relacja.

