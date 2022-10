PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski udzielił wywiadu klubowej telewizji przed nadchodzącym spotkaniem z Realem Madryt. Polak przyznał, że występ w najważniejszym meczu ligowym na świecie to jedno z jego marzeń.

Już w niedzielę o godzinie 16:15 Real Madryt podejmie u siebie Barcelonę

Przed El Clasico Robert Lewandowski udzielił wywiadu BarcaTV

Podkreślił, że gra w tym spotkaniu to spełnienie jednego z marzeń

“To najciekawszy mecz dla widzów, ale musimy pamiętać o pozostałych spotkaniach w lidze”

Już w niedzielę czeka nas pojedynek Realu Madryt z Barceloną. Będzie to pierwsze El Clasico dla Roberta Lewandowskiego. Z tej okazji Polak udzielił wywiadu klubowej telewizji.

– El Clasico jest zawsze czymś wyjątkowym. To mecz inny niż pozostałe, ale z drugiej strony to też kolejny mecz w LaLidze. Zwycięstwo z Realem Madryt w będzie dla nas czymś specjalnym, ale nasze nastawienie na mecze, gdy jesteśmy faworytami powinno być takie samo. To oczywiście najciekawszy mecz sezonu dla kibiców, ale musimy też pamiętać o pozostałych meczach w LaLidze – powiedział 34-latek. – W Las Vegas już widziałem, co znaczy ten mecz, poczułem tę atmosferę. Już wtedy zrozumiałem, że to spotkanie to wielkie wyzwanie. Teraz ten Klasyk będzie na pewno inny, ale mam już jakieś doświadczenie. Oczywiście grałem już wiele razy przeciwko Realowi Madryt, ale teraz cieszę, się że mogę zagrać w El Clasico – dodał.

Polak podkreślił, że brał już udział w gorących derbach.

– Wiem co oznacza mecz derbowy. W barwach Borusii Dortmund grałem derby z Schalke i wiem, że jeden z największych meczów w Niemczech, a także w Europie. Można to też porównać do wielkich meczów w Lidze Mistrzów, do finału, półfinałów, ćwierćfinałów… Mogę sobie wyobrazić, jakie uczucia towarzyszą ci w takim meczu. Jestem na to gotowy, jestem podekscytowany – wyznał Lewy. – Gdy wcześniej oglądałem Klasyki moim marzeniem było zagranie w takim meczu. Teraz mam taką okazję. To nie tylko wielkie marzenie, ale też wyzwanie, aby dać kibicom wiele radości – dodał jednak polski snajper.

Początek starcia hiszpańskich gigantów już w niedzielę o godzinie 16:15.

