Barcelona pokonała 4:1 Real Sociedad. Dwa gole w tym meczu strzelił Robert Lewandowski, którego po spotkaniu chwalił Pedri.

Pierwszy mecz w tym sezonie La Ligi wygrała Barcelona

Triumf w drugiej kolejce był ważny, co podkreśla Pedri

Hiszpan po meczu był pod wrażeniem tego, co robi Robert Lewandowski

Barcelona wykonała zadanie

Od bezbramkowego remisu w La Lidze sezon 2022/2023 rozpoczęła Barcelona, która już po pierwszej kolejce była w tabeli za najgroźniejszym rywalem do tytułu, czyli Realem Madryt. Xavi poukładał jednak zespół tak, że w drugiej serii gier miał powody do radości. Jego podopieczni okazali się lepsi od Realu Sociedad (4:1), chociaż przeciwnik postawił trudne warunki. Świadomy tego jak ważny był to triumf, jest Pedri.

– To był ważny mecz, zwłaszcza po remisie u siebie z Rayo. Nie zasłużyliśmy na remis, ale tak się stało, więc bardzo nam zależało na dzisiejszym zwycięstwie i tak się stało – przyznał po meczu Hiszpan.

– Drużyna była dobra, graliśmy dobrze. Real Sociedad jest drużyną, która, kiedy ma piłkę, potrafi zrobić krzywdę. Atmosfera była niesamowita, a oni mają jakościowych zawodników. Jeśli zabierze się im piłkę, cierpią. Dlatego też druga połowa była lepsza w naszym wykonaniu – dodał pomocnik Barcelony o batalii z Realem Sociedad.

Pedri zabrał też głos na temat Roberta Lewandowskiego, który wczoraj skończył 34 lata. Zdaniem Hiszpana, Polak wygląda jednak dużo młodziej. – Ma 34 lata, ale wygląda na 20. To szalone, ile goli strzela, a przede wszystkim, jak pracuje dla zespołu, bardzo nam pomaga – rzekł Pedri.

