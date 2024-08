Lewandowski podpadł zawodnikom Barcelony! Flick go upomniał

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Koledzy poskarżyli się na Lewandowskiego, nie podoba im się zachowanie Polaka

Robert Lewandowski przed tygodniem oficjalnie rozpoczął trzeci sezon w FC Barcelonie. Reprezentant Polski podczas pobytu w klubie należy do najlepszych zawodników w drużynie. Natomiast jego zachowanie względem młodszych kolegów pozostawia wiele do życzenia. Część graczy zgłosiła się do Hansiego Flicka, aby porozmawiał z napastnikiem odnośnie jego zachowania na boisku podczas spotkań.

Powodem skargi na Lewandowskiego według portalu Relevo były notoryczne gesty niezadowolenia oraz upominanie kolegów z drużyny podczas meczu. Zdaniem hiszpańskiego źródła Hansi Flick wziął sobie do serca uwagi reszty zespołu i zaprosił 36-latka na indywidualną rozmowę. Podczas pogawędki obu panów niemiecki szkoleniowiec upomniał napastnika, aby ten zmienił swoje zachowanie względem kolegów. Doświadczony szkoleniowiec polecił mu, aby skupił się na własnych zadaniach i nie demotywował, a motywował innych.

FC Barcelona pod wodzą Flicka rozegrała dopiero jeden oficjalny mecz. W debiucie 59-latka Duma Katalonii wygrała z Valencią (2:1), a obie bramki zdobył Robert Lewandowski. Najpierw wykończył podanie Lamine Yamala, a następnie wykorzystał rzut karny.

Wychowanek Delty Warszawa trafił do FC Barcelony przed sezonem 2022/23 z Bayernu Monachium za 45 mln euro. Łącznie w koszulce Blaugrany rozegrał jak dotąd 96 spotkań, w których 61 razy wpisał się na listę strzelców.