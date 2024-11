fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zmierza po koronę

Robert Lewandowski w tym sezonie prezentuje się znakomicie. Służy mu współpraca z Hansim Flickiem, gdyż wrócił do najwyższej dyspozycji strzeleckiej. W listopadzie ominął zgrupowanie reprezentacji Polski, gdyż doskwierał mu uraz pleców. Udało mu się jednak wrócić na ligowy mecz Barcelony, która w sobotę mierzyła się na wyjeździe z Celtą Vigo.

Polski snajper trafił do siatki w 61. minucie. Z impetem ruszył na piłkę, po czym wygrał przebitkę z obrońcą i znalazł się tuż przed bramkarzem. Ze spokojem wykorzystał sytuację, uderzając obok niego.

𝐆𝐎𝐋 🇵🇱 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! ⚽️😍



Reprezentant Polski wykazał się pazernością w polu karnym i podwyższył prowadzenie FC Barcelony na 2:0! 🔥💪 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/gOu8aN8P1E — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 23, 2024

Było to jedyne trafienie Lewandowskiego w tym starciu. Po dwóch meczach posuchy wrócił do strzelania i potwierdził, że w rywalizacji o koronę króla strzelców jest bezkonkurencyjny. Był to dla niego już piętnasty gol w tym sezonie La Ligi. Dominuje pozostałych piłkarzy, którzy mogą tylko pomyśleć o podobnych statystykach. Za jego plecami w tej klasyfikacji znajdują się Raphinha oraz Vinicius Junior, którzy zgromadzili raptem po osiem bramek.

Klasyfikacja strzelców La Liga (23.11.2024)

1. Robert Lewandowski (15 bramek)

2. Raphinha (8 bramek)

3. Vinicius Junior (8 bramek)

4. Ayoze Perez (7 bramek)

5. Ante Budimir (6 bramek)

6. Kylian Mbappe (6 bramek)