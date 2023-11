IMAGO / ZUMA Wire / Xavi Urgeles Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona wygrała na własnym stadionie 2-1 z FC Porto

Po meczu Robert Lewandowski zebrał wiele gorzkich słów krytyki

Podopieczni Xaviego zapewnili sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów

Lewandowski nie stanął na wysokości zadania

FC Barcelona odrobiła stratę bramki do FC Porto i ostatecznie wygrała 2-1 spotkanie 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Triumf nad portugalską drużyną zapewnił “Dumie Katalonii” awans do fazy pucharowej. Mniej szczęścia w pomeczowych opiniach miał Robert Lewandowski. W stronę polskiego napastnika spłynęła lawina krytycznych komentarzy zarówno w mediach hiszpańskich, jak i polskich. Między innymi możemy przeczytać o tym, że reprezentant Polski nie potrafił znaleźć sobie dogodnego miejsca w polu karnym, aby zagrozić bramce rywala.

– Polak nie błyszczał. Nie stwarzał sytuacji bramkowych, ale był precyzyjny w kontrataku. W drugiej połowie brał udział w ciekawej akcji, lecz zamiast podać Pedriemu, zmarnował sytuacje – pisze hiszpański “Sport”.

– Oglądać mecz w telewizji i słuchać hiszpańskiego radia, to coś pięknego. Szanują tam Lewego, ale co z nim dziś jechali, to nawet ja tak nie potrafię – pisał na Twitterze/X Wojciech Kowalczyk.

– To był kolejny smutny mecz w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Nie wychodziło mu za wiele na boisku i koledzy też nie za bardzo go szukali – powiedział Jakub Kręcidło w Kanale Sportowym.

– Lewandowski gra tak, jakby miał skrzynie biegów Łady Niva – skwitował “AS”.