Laporta: teraz nadszedł kluczowy moment. Klub uratowany

FC Barcelona wróciła w poprzedniej kampanii na ligowy szczyt

Na temat celów postawionych przed drużyną głos zabrał prezydent klubu Joan Laporta cytowany przez Mundo Deportivo

Sternik Katalończyków zadeklarował, że Barca została uratowana

“Musimy się dostosować”

FC Barcelona to ekipa, która zmagała się swego czasu z dużymi problemami finansowymi. Wygląda jednak na to, że sytuacja w szeregach Katalończyków została ustabilizowana.

– W 2003 roku był najtrudniejszy moment. Mieliśmy deficyt i duże zadłużenie. Teraz sytuacja była podobna. Być może, biorąc pod uwagę, że minęło 20 lat, skala była znacznie silniejsza, choć generalnie są to sytuacje podobne – przekazał Joan Laporta cytowany przez Mundo Deportivo.

– Teraz do tych zawiłości należy dodać finansowe fair play. Istnieją zasady, które ustala La Liga. Stwarza to pewne trudności związane z zarządzaniem klubem, ale musimy się dostosować. To jest to, co robimy – zaznaczył sternik klubu.

– Teraz nadszedł kluczowy moment, to jest punkt zwrotny. Klub jest uratowany, drużyna znów jest konkurencyjna. Naszym priorytetowym celem jest mistrzostwo Hiszpanii. Chcieliśmy osiągnąć maksymalną stabilność, uniknąć wypadków. Jesteśmy tutaj, dalej walczymy, wygraliśmy La Ligę. Chcemy kontynuować naszą hegemonię na krajowym podwórku i zrobić kolejny krok w kierunku rywalizacji w Lidze Mistrzów. To jest ważne – powiedział Laporta.

