Joan Laporta skomentował zakończenie współpracy z Xavim

Xavi Hernandez w ostatnich miesiącach zapewnił rollercoaster emocji kibicom FC Barcelony. Na początku roku ogłosił, że po sezonie pożegna się z klubem. Pod koniec rozgrywek przekazano wiadomość, że Xavi zostanie w FC Barcelonie. Ostatecznie jednak z hiszpańskim trenerem zakończono współpracę. Nowy szkoleniowcem Blaugrany został Hansi Flick. Kilka zdań na ten temat wyraził szef klubu.

– W pewnym momencie sytuacja zmusiła nas do kontynuowania współpracy. Xavi to legenda, a jego entuzjazm sprawił, że zatwierdziliśmy go na stanowisku głównego trenera – rzekł Joan Laporta cytowany przez Football Espana.

– Niemniej od chwili, gdy wygłosił swoje oświadczenia (że Barcelona jest w gorszej sytuacji ekonomicznej niż Real Madryt i inne europejskie kluby – przyp. red.), kiedy znacząco zmienił swoje żądania, to kierownictwo sportowe nie było już tak samo przekonane o dalszej współpracy. Poczułem, że zespołowi potrzebny jest nowy impuls – uzupełnił prezydent Barcelony.

– Zarząd ma prawo podejmować takie decyzje lub je zmieniać, tak jak zrobił to sam Xavi. Biorę na siebie odpowiedzialność za tę decyzję. Jak również za wszystkie inne decyzje, które podjął wraz ze swoim zespołem. W każdym razie wzięliśmy pod uwagę także opinię kierownictwa sportowego. Ponieważ mieliśmy opcję w postaci Hansi Flicka, zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie. Widzieliśmy, że wiedział więcej o zespole, niż sądziliśmy, i to dodało nam pewności siebie – powiedział Laporta.

