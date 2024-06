De Bruyne do zastąpienia? W te gwiazdy może celować Man City

Kevin De Bruyne to jeden z tych zawodników, którego trudno zastąpić. W każdym razie Manchester City musi brać to pod uwagę. Fichajes.net wskazał, kto mógłby być następca Belga.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Jamal Musiala, Dani Olmo oraz Xavi Simons na radarze Manchesteru City

Kevin De Bruyne to 32-latek, mający kontrakt ważny z Manchesterem City do końca czerwca 2025 roku. Tymczasem ostatnio nie brakuje wieści, jak może wyglądać przyszłość reprezentanta Belgii. Fichajes.net wskazał natomiast, kto znalazł się w planach długoterminowych. Z ostatnich wypowiedzi De Bruyne wynika, że zawodnik może rozważyć przeprowadzkę do jednej z ekip z Arabii Saudyjskiej. Oczywiście wpływ na taki scenariusz mogłyby mieć warunki finansowe oferowane przez saudyjskich szejków. To sprawia, że klub z Etihad Stadium musi być przygotowany na każde rozwiązanie.

Hiszpańskie źródło wskazało natomiast trzy gwiazdy, które mogą zastąpić De Bruyne. Jednym z kandydatów jest bez wątpienia Jamal Musiala. Perełka Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec jest postrzegana za jednego z najbardziej obiecujących zawodników w europejskiej piłce. Jasne jest, że Bawarczycy są otwarci na sprzedaż zawodnika, ale za kwotę nie mniejszą niż 100 milionów euro.

Inną opcją dla sterników Obywateli może być Dani Olmo. Gwiazda RB Lipsk jest piłkarzem, który swoim profilem, wydaje się skrojony do drużyny Josepa Guardioli. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 60 milionów euro, co sprawia, że taki wariant wydaje się realny w kontekście finalizacji transferu.

Trzecią z opcji dla Man City może być natomiast Xavi Simons, który spędził ostatnią kampanię na wypożyczeniu z PSG w ekipie Die Bullen. Nie brakuje sugestii, że gigant Ligue 1 jest gotowy sprzedać zawodnika. Simons jako młody i utalentowany gracz mógłby się jednocześnie rozwinąć pod skrzydłami sztabu szkoleniowego The Citizens, co sprawia, że ten wariant też brzmi atrakcyjnie.

Czytaj więcej: Leny Yoro coraz bliżej zmiany klubu? Kolejka chętnych po 18-latka