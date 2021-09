Laporta nie wiedział o kontrowersyjnym pomyśle Koemana

Ronald Koeman na konferencji przed meczem Barcelony z Cadizem odmówił udzielenia odpowiedzi dziennikarzom. W zamian przeczytał oświadczenie, w którym prosił o wsparcie dla drużyny. Joan Laporta wyznał, że Holender nie konsultował z nim tej decyzji.

W Barcelonie od dłuższego czasu nie narzekają na nudę. Konflikty, problemy i kontrowersje znajdują tam miejsce na porządku dziennym. W środę Ronald Koeman miał wziąć udział w zwyczajowej konferencji przed meczem Dumy Katalonii z Cadizem. Holender zdecydował się jednak nie odpowiadać na pytania mediów. Przeczytał za to własne oświadczenie, w którym prosił o wsparcie zespołu i nienakładanie na drużynę niemożliwych do zrealizowania celów, takich, jak zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Po zakończeniu odczytywania wyszedł z sali.

Rzecz jasna, o tę sytuację został zapytany prezes Barcelony. Joan Laporta wyznał, że nie miał pojęcia o pomyśle holenderskiego szkoleniowca.

– O jego oświadczeniu dowiedzieliśmy się na kilka minut przed początkiem konferencji prasowej. Cóż, trener jest zobligowany do pojawienia się i może odpowiadać na pytania lub mówić wedle woli. Szanujemy decyzję szkoleniowca, ale ja i kapitanowie powinniśmy o tym wiedzieć nieco wcześniej – powiedział w pokojowym tonie Laporta. – Jesteśmy w trudnym momencie. Myślimy, że potrzeba nam dużo spokoju w oczekiwaniu na dobry rezultat przeciwko Cadizowi. To nas interesuje, to sytuacja, z której można wyjść dzięki dobrym wynikom – dodał. Między słowami można wyczytać, że jeżeli Barcelona nie powróci na zwycięską ścieżkę, czas Koemana na Camp Nou dobiegnie końca.

Spotkanie Cadizu z Blaugraną zaplanowane jest na czwartek o godzinie 22:00.

