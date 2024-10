Lamine Yamal to bez wątpienia jeden z największych talentów ostatnich lat. Gwiazda FC Barcelona została pochwalona przez Cesca Fabregasa. Mistrz świata z 2010 roku na łamach "ESPN" porównał nawet Hiszpana do Leo Messiego.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Cesc Fabregas: Lamine Yamal to unikalny talent

Lamine Yamal przechodzi fantastyczny okres. 17-latek latem był kluczową postacią reprezentacji Hiszpanii w drodze po tytuł mistrza Europy, a obecnie prezentuje wyśmienitą formę w FC Barcelonie. Zawodnik w obecnej kampanii ma na koncie 11 występów w koszulce „Dumy Katalonii”. W tym czasie udało mu się pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć tyle samo asyst.

Ostatnio temat Lamine Yamala poruszył Cesc Fabregas. Szkoleniowiec Como na łamach „ESPN” bardzo zachwala zawodnika FC Barcelony. Mistrz świata z 2010 roku pokusił się nawet o porównanie 17-latka do Leo Messiego.

– To unikalny talent (Lamine Yamal przyp. red.). Musisz mu dać wolność. Zawsze robi różnicę i podejmuje dobre decyzje. Już teraz bardzo dobrze rozumie, co najlepiej zrobić w danym momencie. Już widać w nim oznaki wielkiego zawodnika i wielką dojrzałość. Co lubię w nim najbardziej to, że wydaje się, jakby grał na ulicy, wszystko jest dla niego bardzo łatwe. Kiedy został zmieniony ostatnio w trakcie meczu, to kilka dni później mówił o tym, że nie zagrał najlepszego spotkania. Widzę w nim coś innego. Coś, czego nie widziałem od czasów… nie chcę wymawiać tego imienia. Każdy gracz jest inny i ma swoją historię, ale są pewne cechy, które bardzo przypominają Leo. Również czas, w którym wszedł do zespołu… Messi był w stanie wziąć na swoje barki drużynę po tym jak odszedł Ronaldinho, Deco. I Lamine również ekscytuje po trudniejszym okresie Barcelony – powiedział Cesc Fabregas, cytowany przez serwis „fcbarca.com”.

