Barcelona chce uprzedzić Real! To może wpłynąć na decyzję Daviesa

fot. Shams Amini / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies

Flick kluczowy dla decyzji Daviesa?

Real Madryt od miesięcy pozostaje zainteresowany pozyskaniem Alphonso Daviesa. Media rozpisywały się w tym temacie jeszcze w trakcie letniego okienka. Wówczas Bayern Monachium był gotowy go sprzedać, lecz Królewscy nie złożyli oferty z nadzieją, że w przyszłym roku będzie on dostępny w ramach wolnego transferu. Wówczas wygasa kontrakt Kanadyjczyka, a szanse na jego przedłużenie są już praktycznie zerowe. Bawarczycy nie dostrzegali postępów w rozmowach, dlatego postanowili je zawiesić. Davies preferuje zmianę otoczenia, a przeprowadzka na Santiago Bernabeu zdaje się być jego priorytetem.

Pokrzyżować plany Realu Madryt spróbuje Barcelona, która niedawno włączyła się do walki o podpis Daviesa. Wizja wzmocnienia defensywy gwiazdorem Bayernu stała się niezwykle kusząca. Choć Królewscy są uważani za faworytów, “Mundo Deportivo” pisze o pewnej przewadze Blaugrany. Chodzi o osobę Hansiego Flicka, z którym Davies miał okazję współpracować wcześniej w Bayernie. To właśnie niemiecki szkoleniowiec dał Kanadyjczykowi prawdziwą szansę i uczynił go jednym z najlepszych obrońców na świecie.

Przyszłość Daviesa dopiero się rozstrzygnie. Wiele zależy od jego oczekiwań finansowych. Nie należy zapominać o Manchesterze United, który także ma go na swojej liście życzeń. Gigant z Old Trafford mógłby zaproponować gwiazdorowi najwyższe wynagrodzenie spośród wszystkich zainteresowanych klubów.