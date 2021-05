Zinedine Zidane niezależnie od tego, jak skończy sezon w Realu Madryt, to pożegna się z klubem. Doniesienia w tej sprawie pojawiły się na łamach Daily Mail. W kolejce do zastąpienia Francuza znajdują się przede wszystkim Raul Gonzalez oraz Massimiliano Allegri.

Zidane z dwoma opcjami na przyszłość

Zinedine Zidane dzisiaj wieczorem poprowadzi Królewskich w meczu z Granadą, chcąc sprawić, że przewaga Atletico Madryt nad Los Blancos będzie wynosić tylko dwa oczka. Los Colchoneros w środowy wieczór wygrali 2:1 z Realem Sociedad.

Niezależnie od tego, że Real zdoła obronić mistrzowski tytuł, czy nie, to los trenera ekipy z Madrytu wydaje się przesądzony. 48-latek ma kontrakt ważny z Królewskimi do końca czerwca 2022 roku. Media sugerują jednak, że Francuz nie wypełni umowy.

Chętni na zatrudnienie Zidane’a są przede wszystkim działacze Juventusu, gdzie po sezonie prawdopodobnie z klubem pożegna się Andrea Pirlo. W każdym razie nie tylko klub z Włoch jest zainteresowany utytułowanym szkoleniowcem. Zidane znajduje się także na radarze Francuskiej Federacji Piłkarskiej, mającej plan, aby Zizou stał się następcą Didiera Deschampsa.

Do końca sezonu Real ma do rozegrania jeszcze tylko trzy spotkania. W weekend Królewscy staną do rywalizacji z Athletic Bilbao. Z kolei w ostatniej kolejce ligowej rywalem Los Blancos będzie Villarreal.

Zidane w swojej drugiej przygodzie z Realem prowadził ten zespół jak na razie w 111 spotkaniach, notując w nich 66 zwycięstw, 25 remisów i 20 porażek. Przy pierrwszym podejściu prowadził Los Blancos w 149 spotkaniach, notując średnią punktów na poziomie 2,30.