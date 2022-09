Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Wyniki 5. kolejki La Liga. Real Madryt kontynuuje serię zwycięstw. Efektowne zwycięstwo odniósł również Athletic Bilbao. Kolejny słaby mecz rozegrał Real Sociedad San Sebastian, a hitowe starcie Realu Betis z Villarreal CF zakończyło się zwycięstwem Andaluzyjczyków.

Real wciąż liderem, pierwsza porażka Villarreal

Real Madryt niespodziewanie od 35. minuty przegrywał z RCD Mallorcą po golu Vedata Muriqi. Co prawda przed przerwą Królewskim udało się jeszcze wyrównać za sprawą Fede Valverde, to jednak aż do 72. minuty utrzymywał się remis. Mistrzowie Hiszpanii wrzucili jednak w ostatnim kwadransie wyższy bieg, a łupem bramkowym podzieli się Vinicius Junior, Rodrygo i Antonio Ruediger.

Po niespodziewanej porażce z RCD Espanyol, szybko podniósł się Athletic Bilbao. Baskowie także 4:1 rozbili Elche CF, wszystkie cztery gole strzelając w pierwszej połowie!

Zrehabilitowało się także Getafe CF, które w ubiegłym tygodniu 1:5 rozbiła Valencia CF. Teraz drużyna z przedmieść Madrytu okazała się lepsza od Realu Sociedad San Sebastian, wygrywając 2:1.

W hicie kolejki Real Betis pokonał Villarreal CF 1:0, przerywając imponują passę 421 minut bez straty gola w lidze hiszpańskiej Żółtej Łodzi Podwodnej.

Wyniki meczów 5. kolejki La Liga:

Real Madryt – RCD Mallorca 4:1 (1:1)

0:1 Muriqi 35′

1:1 Valverde 45′

2:1 Vinicius Junior 72′

3:1 Rodrygo 89′

4:1 Ruediger 90′

Elche CF – Athletic Bilabo 1:4 (0:4)

0:1 Mercau 9′ (sam.)

0:2 Sancet 14′ (k)

0:3 Williams 22′

0:4 Berenguer 44′

1:4 Ponce 59′

Getafe CF – Real Sociedad San Sebastian 2:1 (1:0)

1:0 Unal 45′

2:0 Alena 48′

2:1 Mendez 50′

Real Betis – Villarreal CF 1:0 (0:0)

1:0 Rodri 61′