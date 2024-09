Kylian Mbappe z jasną deklaracją dotyczącą PSG

Kylian Mbappe tego lata rozstał się z Paris Saint-Germain na rzecz transferu do Realu Madryt. Zawodnik przyznał jednak, że nie ma w planach mścić się na swoim byłym pracodawcy.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe nie chce mścić się na PSG

Kylian Mbappe tego lata został bohaterem kosmicznego transferu z Paris Saint-Germain do Realu Madryt. Dobiegła zatem końca kilkuletnie saga transferowa z udziałem zawodnika. W rozmowie z As.com piłkarz przekonywał natomiast, że dużo zawdzięcza gigantowi Ligue 1.

– Mam same dobre wspomnienia związane z PSG. To klub, który dał mi wszystko. Spędziłem siedem cudownych lat w tej ekipie. Prawda jest taka, że ​​życzę im wszystkiego najlepszego – mówił Mbappe.

– Może to przez mój wiek, ale nie zamierzam się mścić na byłym klubie. Co było, to było. Mogę natomiast wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość, aby nie popełniać tych samych błędów – dodał Francuz.

Gwiazda wróci na stadion PSG

94-krotny reprezentant Francji wyceniany jest dzisiaj na 180 milionów euro. Mbappe ma kontrakt ważny z wielokrotnym triumfatorem Pucharu Europy do 2029 roku. Real tego lata pozyskał Francuza na zasadzie wolnego transferu. W tym sezonie 25-latek w tej kampanii wystąpił jak na razie w pięciu meczach madryckiej drużyny, notując w niej trzy trafienia.

Tymczasem w piątek wieczorem Mbappe wraz z reprezentacją Francji zmierzy się z Włochami w Lidze Narodów UEFA. Spotkanie odbędzie się na dobrze znanym zawodnikowi Parc des Princes, na którym na co dzień swoje spotkania rozgrywa PSG.

