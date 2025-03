Kylian Mbappe odsłonił kulisy życia w Realu Madryt

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe o Realu Madryt

Kylian Mbappe wraz z reprezentacją Francji czekają w najbliższym czasie mecze w ramach Ligi Narodów UEFA z Chorwacją. Tymczasem przed tymi spotkaniami na temat Realu Madryt wypowiedział się kluczowy gracz Tricolore. Zawodnik opowiedział też o życiu w stolicy Hiszpanii.

– Real Madryt nie jest tym, czego się spodziewałem… Jest jeszcze większy. Wszystko jest niesamowite. Kibice, presja, stadion, ludzie czekający na ciebie w każdym mieście na świecie… To niesamowite – rzekł napastnik cytowany przez Defensa Central.

Zobacz również: Do Realu Madryt w Lidze Mistrzów nawet nie podchodź (WIDEO)

Francuz jednocześnie przyznał, że nie żałuje w ogóle swojej decyzji o dołączeniu do giganta La Liga. Mbappe dał też do zrozumienia, że jego przywódcze możliwości nigdy nie były powodem sporu. Zawodnik był łączony z transferem do Realu tak naprawdę od 2017 roku.

26-latek zasilił Królewskich latem minionego roku po zakończeniu współpracy z PSG. Mbappe ze stołecznym klubem podpisał kontrakt do końca czerwca 2029 roku. Już w swoim pierwszym sezonie w Realu wystąpił jak na razie w 43 spotkaniach, notując w nich 30 trafień i cztery asysty.

Tymczasem reprezentacja Francji w najbliższy czwartek zmierzy się z Chorwacją w ramach Ligi Narodów UEFA. Rywalizacja odbędzie się na Stadion Pljud w Splicie. Z kolei kilka dni później odbędzie się rewanż na Stade France o godzinie 20:45.

Czytaj także: Vinicius Junior odchodzi? Real Madryt ma już następcę na oku