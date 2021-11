Kroos: złym wyborem jest przede wszystkim pierwsze miejsce

Pressfocus Na zdjęciu: Toni Kroos

Toni Kroos postanowił wypowiedzieć się na temat wczorajszych wyników zaprezentowanych na gali Złotej Piłki w Paryżu. Piłkarz Realu Madryt zdecydowanie podkreślił, że jego zdaniem nagrodę dla najlepszego piłkarza na świecie w minionym roku powinien otrzymać Karim Benzema.

Toni Kroos skomentował wyniki poniedziałkowej gali Złotej Piłki

Niemiec jest zdania, że Benzema powinien znaleźć się na pierwszym miejscu rankingu

Kroos docenił jednak klasę Leo Messiego

Toni Kroos uważa, że Benzema został niedoceniony

“Gratulacje dla Leo Messiego! Moim wyborem byłby Benzema” – napisał niemiecki pomocnik za pośrednictwem swojego konta na Twitterze. Pomocnik zaprosił jednocześnie swoich fanów, aby odsłuchali najnowszy odcinek jego podcastu Einfach Mal Luppen, w którym Kroos wytłumaczył, dlaczego oddałby swój głos na Karima Benzemę.

– Moim zdaniem wyniki nie są sparwiedliwe. Benzema jest dla mnie numerem jeden, jeśli mówimy o najlepszym indywidualnym graczu w tym roku. Messi i Ronaldo to najlepsi piłkarze tej dekaty, jednak w tym roku Benzema był lepszy – powiedział Toni Kroos.

Przypomnijmy, że Karim Benzema nie wypowiedział się indywidualnie w sposób bezpośredni na temat poniedziałkowych wyników. Francuski snajper za pośrednictwem Twittera napisał jednak, że “dziękuje wszystkim, którzy mnie wspierają, gram w piłkę dla Was i show must go on”.

Czytaj także: Toni Kroos podjął decyzję ws. przyszłości