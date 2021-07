Toni Kroos podjął decyzję ws. przyszłości

Toni Kroos nie założy już koszulki reprezentacji Niemiec. 31-letni pomocnik zdecydował się na zakończenie reprezentacyjnej kariery. W oficjalnym oświadczeniu napisał, że zamierza skupić się na występach w Realu Madryt.

Kroos żegna się z reprezentacją Niemiec

“Już jakiś czas temu podjąłem decyzję, że po tym turnieju odchodzę. Od jakiegoś czasu było dla mnie jasne, że nie będą do dyspozycji na mistrzostwa świata w Katarze w 2022 roku. Głównie dlatego, że chcę się w pełni skoncentrować na realizacji moich celów z Realem Madryt w najbliższych latach. Aby to zrobić, podjąłem świadomą decyzję o przerwie, coś czego nie miałem na arenie międzynarodowej od jedenastu lat. Chcę być również bardziej obecny jako mąż i tata dla mojej żony i trójki dzieci” – napisał Kroos w opublikowanym oświadczeniu.

“To był dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem nosić tę koszulkę przez tak długi czas. Robiłem to z dumą i pasją. Dziękuję wszystkim kibicom i sympatykom, którzy nieśli i wspierali mnie swoimi brawami i dopingiem. Dziękuję również wszystkim krytykom za motywację. Na koniec chciałbym podziękować przede wszystkim Joachimowi Loewowi. Dzięki niemu zostałem reprezentantem Niemiec i mistrzem świata. To on mi zaufał” – dodał doświadczony pomocnik.

Toni Kroos w seniorskiej reprezentacji Niemiec zadebiutował w marcu 2010 roku. Od tamtej pory rozegrał w drużynie prowadzonej przez Joachima Loewa 106 spotkań, zdobywając w nich 17 bramek. W 2014 roku sięgnął z drużyną narodową po mistrzostwo świata.