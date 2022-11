PressFocus Na zdjęciu: Toni Kroos

Ciągle nie wiadomo, czy Toni Kroos w przyszłym sezonie wciąż będzie czynnym piłkarzem. 32-letni pomocnik albo przedłuży umowę z Realem Madryt, albo zakończy karierę.

Kroos nie zdecydował jeszcze o swojej przyszłości

Decyzji możemy spodziewać się w styczniu, lutym lub marcu

Na ten moment ciężko przewidzieć, co postanowi niemiecki pomocnik

Jaką decyzję podejmie Toni Kroos?

Toni Kroos wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z Celtikiem Glasgow w ramach 6. kolejki fazy grupowej Champions League. Oczywiście nie zabrakło pytań o wciąż niejasną przyszłość środkowego pomocnika. – Moja relacja z Realem Madryt jest wyjątkowa. W tej chwili czuję się bardzo dobrze, zobaczymy, co się wydarzy. Będziemy rozmawiać o mojej przyszłości w styczniu, lutym lub marcu – powiedział Kroos.

Niemiec zapewnił, że nie odejdzie z drużyny “Królewskich” i zakończy tutaj karierę. Nie wiadomo jednak, czy stanie się to już po obecnym sezonie, czy może trochę później. – Real Madryt to klub, w którym pragnę być, nie chcę grać dla innego zespołu. Mam zamiar przejść na emeryturę na Santiago Bernabeu, ale nie wiem, kiedy to się stanie. Decyzję podejmę w porozumieniu z klubem – dodał 32-latek.

Zobacz również:

106-krotny reprezentant Niemiec na pewno otrzyma propozycję odnowienia od “Los Blancos”, ale ostateczną decyzję podejmie w styczniu, lutym lub marcu, co sam ujawnił. Doświadczony pomocnik wie, że nie jest już najmłodszy i chce mieć pewność, że będzie mógł dawać z siebie sto procent.

Toni Kroos, który z Realem Madryt cztery razy wygrał Ligę Mistrzów, w 16 spotkaniach trwających rozgrywek zaliczył 3 asysty. “Transfermarkt” wycenia go na 20 mln euro.

