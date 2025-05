Kroos wskazał najlepszego pomocnika. Wybór padł na piłkarza Barcelony

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Pedri to najlepszy pomocnik na świecie – twierdzi Kroos

Toni Kroos po zakończeniu poprzedniego sezonu postanowił zakończyć karierę. Były piłkarz Realu Madryt nie odciął się jednak zupełnie od futbolu. Wciąż regularnie śledzi najważniejsze rozgrywki w tym m.in. Ligę Mistrzów czy La Ligę. Ostatnio w jednym z podcastów „Einfach mal Luppen” zabrał głos na temat Pedriego. Według niego gracz FC Barcelony to obecnie najlepszy pomocnik na świecie.

– Moim zdaniem Pedri jest obecnie najlepszy na świecie na swojej pozycji. To piłkarz, za którym się tęskni gdy nie gra. Nie ma znaczenia przeciwko komu gra zespół. On nie tylko strzela gole i asystuje, ale daje ci rozwiązania. Przyglądam się temu co robi w tym sezonie w Lidze Mistrzów. W rozgrywkach La Ligi pokonuje 11-12 obrońców na mecz, co jest najtrudniejszą rzeczą dla pomocnika. Jest najlepszy. Jeśli brakuje ci takiego piłkarza, od razu to zauważysz – powiedział Toni Kroos w podcaście „Einfach mal Luppen”.

Co więcej, Kroos jest zdania, że Pedri ma większy wpływ na Barcelonę niż tacy gracze jak Robert Lewandowski, Raphinha czy Lamine Yamal. Zdaniem legendarnego piłkarza to właśnie tacy gracze jak 22-latek decydują o końcowych rezultatach spotkań.

W tym sezonie Pedri ma na swoim koncie aż 54 rozegrane mecze, w których spędził na murawie 4235 minut. Sześć razy wpisywał się na listę strzelców oraz siedmiokrotnie asystował przy golach kolegów z zespołu. W Barcelonie zadebiutował w sezonie 2020/2021.