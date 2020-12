Koeman z tylko jednym scenariuszem na ostatni mecz

Postawa Barcelony w obecnym sezonie jest ogromnym rozczarowaniem dla jej kibiców. Coraz większa ich grupa przestaje wierzyć, że zespół jest w stanie powalczyć o mistrzostwo Hiszpanii. We wtorek Dumę Katalonii czeka ostatnie ligowe spotkanie w tym roku. Podopieczni Ronalda Koemana zagrają na wyjeździe z Realem Valladolid. Holenderski trener nie dopuszcza do siebie innego scenariusza niż zwycięstwo.

Barcelona zajmuje obecnie dopiero piąte miejsce w ligowej tabeli, a duży wpływ na to ma fatalna postawa w meczach wyjazdowych. W tym sezonie kataloński gigant wygrał tylko jeden mecz na terenie rywala. We wtorek w Valladolid nie może sobie pozwolić na stratę punktów. – Każdy mecz, którego nie potrafimy wygrać to krok do tyłu. A problem polega na tym, że straciliśmy już wystarczająco dużo punktów w meczach wyjazdowych. Nie możemy pozwolić sobie na porażkę. Przegraliśmy już inne spotkania i musimy odrabiać te straty – powiedział Ronald Koeman, cytowany przez Sport.

Skomplikowana sytuacja Barcelony

Skąd wynikają problemy Barcelony w tym sezonie? Holenderski szkoleniowiec nie ma wątpliwości, że wpływ na to mają zmiany, które zachodzą obecnie w klubie i drużynie. – Jest to zespół, w którym zmieniamy wiele rzeczy, są młodzi zawodnicy i pojawiała się nieregularność. Na pewnych pozycjach brakuje nam ludzi. Będąc w Barcelony musimy zdobywać tytuły. Pod tym względem nasza sytuacja jest skomplikowana – powiedział Koeman. – Potrzebujemy czasu, ale jesteśmy Barceloną i chcemy wygrywać. W tym momencie jest to skomplikowane, jest to bardziej skomplikowana sytuacja dla nas niż dla innych zespołów – kontynuował.

Piętą achillesową Barcelony w tym sezonie jest między innymi gra w defensywie przy stałych fragmentach gry. W ostatnim meczu z Valencią drużyna straciła w ten sposób kolejnego gola. – Wiemy, że wielokrotnie nasi przeciwnicy mają przewagę wzrostu i są drużyny, które bardzo dobrze wyglądają w tym aspekcie. Przeciwko Valencii nie udało nam się uniknąć straty bramki, a Araujo nie był na właściwej pozycji. Nie winię nikogo, ale musimy być bardziej skoncentrowaniu przy kryciu – dodał.



