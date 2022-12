fot. PressFocus Na zdjęciu: Jordi Alba

Władze FC Barcelony zmieniły nastawienie do Jordiego Alby, który od początku sezonu znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji. Klub jest gotowy zatrzymać Hiszpana do końca jego kontraktu.

Na początku kampanii Xavi wolał stawiać na innych zawodników

Ciężka praca pozwoliła Jordiemu Albie wrócić do wyjściowego składu

Władze oraz sztab szkoleniowy FC Barcelony cieszą się z jego wysokiej dyspozycji

Alba pokazał, jak walczyć o miejsce w składzie

Jednym z celów FC Barcelony jest stopniowa rezygnacja z klubowych weteranów i płynna przebudowa zespołu, w oparciu o młodych zawodników. Z “Dumą Katalonii” pożegnał się już Gerard Pique, a po sezonie najprawdopodobniej to samo zrobi Sergio Busquets. W ostatnich miesiącach niepewna była także przyszłość Jordiego Alby, lecz on powinien zostać na Camp Nou nieco dłużej.

Na początku sezonu Xavi nie ułatwiał zadania Hiszpanowi i na jego pozycji wolał stawiać na młodziutkiego Alejandro Balde oraz sprowadzonego latem Marcosa Alonso. Mając na uwadze narastające problemy FC Barcelony w defensywie, a także konieczność złożenia linii obrony z graczy występujących na swoich nienaturalnych pozycjach, Alba wreszcie wrócił do wyjściowego składu. Swoją szansę wykorzystał wzorowo, bowiem nawet po powrocie kontuzjowanych udało mu się zachować miejsce w pierwszej jedenastce.

Dobrą formę lewego obrońcy docenił również Luis Enrique, który wziął go ze sobą na mistrzostwa świata w Katarze. Zagrał on we wszystkich czterech meczach z udziałem reprezentacji Hiszpanii i trzykrotnie asystował swoim kolegom.

Przed sezonem prognozowano nawet transfer Alby do Interu Mediolan. Teraz władze FC Barcelony zmieniły nastawienie do 33-latka i są gotowe zatrzymać go do końca obowiązującego do 30 czerwca 2024 roku kontraktu. Wszystko zależy od samego zawodnika, który może chcieć inaczej poprowadzić swoją karierę. W najbliższych tygodniach ma dojść do rozmów, od których zależy przyszłość Alby na Camp Nou. Jeśli postanowi związać się z nowym pracodawcą, FC Barcelona nie będzie robić mu żadnych problemów.

Zobacz również: