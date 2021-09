Javier Tebas o odejściu Messiego: to nie była decyzja finansowa

Szef La Ligi Javier Tebas udzielił wywiadu katalońskiemu Sportowi. Skomentował w nim odejście Leo Messiego z Barcelony.

Leo Messi latem opuścił Barcelonę i zasilił Paris Saint-Germain

Argentyńczyk pożegnał się z Camp Nou, chociaż chciał podpisać nową umowę

Na temat Argentyńczyka wypowiedział się szef La Ligi Javier Tebas

Messi nie zasłużył na takie odejście

Tego lata spełnił się scenariusz, w który nikt nie chciał uwierzyć. Leo Messi nie przedłużył kontraktu z Barceloną. Wydawało się jednak, że Argentyńczyk ponownie zwiąże się z Blaugraną. Pewny tego był sam zawodnik. Rzeczywistość okazała się inna. O Messim wypowiedział się szef La Ligi.

– Wiedzieliśmy, że pewnego dnia to się stanie. Mieliśmy wielkie szczęście mieć dwóch najlepszych zawodników na świecie (Messi i Ronaldo) w dwóch najlepszych drużynach na świecie, a La Liga potrafiła to wykorzystać, aby umieścić nas w światowej czołówce. Być może odejście Messiego było nieco bardziej bolesne, ponieważ osobiście uważam go za najlepszego piłkarza w historii. Nie zasłużył na takie odejście, nie tylko ze strony Barçy, ale i ze strony La Ligi – rzekł Javier Tebas, który dodał, że można było uniknąć odejścia Messiego. W jaki sposób?

– Rozmawiałem o tym z Laportą osobiście, przez telefon i z jego zarządem. Szukali rozwiązań, jeśli powód był związany z finansami. Jeśli było to z innego powodu, to nie jestem w stanie tego ocenić. Myślę, że w przyszłym sezonie, patrząc na liczby, jakie przedstawi Barcelona, zobaczymy, czy Messi rzeczywiście mógł zostać, czy nie. I choć szanuję decyzję klubu, musimy mówić, jak jest – rzekł szef La Ligi. – To nie była decyzja finansowa. Wiem to na pewno – przyznał Tebas.

Czytaj także: FC Barcelona obserwuje belgijskiego pomocnika