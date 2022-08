PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zrealizował tego lata swój cel i przeniósł się do FC Barcelony. Choć przenosiny Polaka do katalońskiego klubu to jedno z największych wydarzeń transferowych ostatnich lat, to 33-latek w stolicy Katalonii nie stanie się najlepiej zarabiającym piłkarze. Sprawdź ile Lewandowski będzie zarabiał w Barcelonie.

Robert Lewandowski związał się z Barceloną czteroletnim kontraktem

Bayern za 33-letniego Polaka ma otrzymać 50 milionów euro

Polski napastnik nie będzie najlepiej zarabiającym piłkarzem Barcelony

Zarobki Lewandowskiego w Barcelonie

Robert Lewandowski był zdeterminowany, aby tego lata trafić właśnie do Barcelony. Choć jego pozyskaniem zainteresowani byli również inni giganci, z Paris Saint-Germain na czele, Polaka interesowały tylko przenosiny do stolicy Katalonii. Ostatecznie dopiął swego i podpisał czteroletni kontrakt z klubem.

Lewandowski zdecydował się na związanie z Barceloną, choć w innych klubach prawdopodobnie mógłby liczyć na znacznie lepsze warunki finansowe. Duma Katalonii, która od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, nie mogła sobie pozwolić na zaoferowanie Polakowi dużego wynagrodzenia. Była wręcz zmuszona poruszać się w ściśle określonych ramach.

Według ostatnich informacji, kontrakt, który podpisał Lewandowski, gwarantuje mu wynagrodzenie w wysokości 18,75 miliona euro brutto rocznie. Należy jednak pamiętać, że w Hiszpanii Polak będzie zmuszony odprowadzić od tej kwoty 50 procent podatku, co oznacza, że na jego konto każdego wpłynie około 9,3 miliona euro. Jest to kwota niższa od tej którą otrzymywał w ostatnim czasie w Bayernie Monachium.

Barcelona's wages ahead of the start of the season… 🤯 pic.twitter.com/73OmutAwtj — SPORTbible (@sportbible) August 3, 2022

Lewandowski nie będzie również najlepiej zarabiającym zawodnikiem Barcelony. Aktualnie wyższe wynagrodzenia zagwarantowane ma trójka zawodników – Frenkie de Jong, Sergio Busquets i Jordi Alba.

