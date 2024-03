FC Barcelona jeszcze oficjalnie nie potwierdziła swoich planów na letnie przedsezonowe tournee. Rąbka tajemnicy uchyliły natomiast hiszpańskie media, które przekonują, że Duma Katalonii ponownie wybierze się do Stanów Zjednoczonych.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona już planuje letnie tournee

Zdaniem AS, Blaugrana znów wybierze Stany Zjednoczone

Tym razem wybierze wschodnie wybrzeże

Gdzie wybierze się Barcelona na przedsezonowe tournee?

Nie jest tajemnicą, że FC Barcelona w czasie przedsezonowych przygotowań wyruszy w daleką podróż. W ostatnich latach jest to bardzo popularne wśród największych klubów z uwagi na dodatkowe dochody.

Choć Duma Katalonii jeszcze oficjalnie nie potwierdziła miejsca, do którego się uda w czasie przygotowań do nowego sezonu, wiele wskazuje na to, że wybór ponownie padnie na Stany Zjednoczone.

Zdaniem hiszpańskiego AS, Blaugrana tym razem uda się na wschodnie wybrzeże. Oznaczałoby to między innymi wizyty w takich miastach jak Boston, Filadelfia, Nowy Jork, Miami, Orlando czy Atlanta.

Zobacz również: Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem La Liga! Nagroda za wysoką formę