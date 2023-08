fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zakończył kolejny mecz bez zdobytej bramki

W starciu z Cadizem zaliczył asystę przy trafieniu Ferrana Torresa

Hiszpańskie media krytycznie oceniły występ polskiego napastnika

“Jest daleki od liczb z zeszłego lata”

Robert Lewandowski rozpoczął swój drugi sezon w barwach FC Barcelony. Po rozczarowującej końcówce poprzedniej kampanii kibice mieli nadzieję, że teraz wróci do wysokiej formy. Po dwóch kolejkach wciąż nie otworzył jednak swojego dorobku strzeleckiego.

Sobotni mecz z Cadizem zakończył z asystą przy golu Ferrana Torresa. Sam mógł również trafić do siatki, lecz nie wykorzystywał dogodnych sytuacji. Lewandowski często cofał się do środka pola, aby rozgrywać piłkę, co nie było korzystne dla drużyny. Hiszpańskie media nisko oceniły występ Polaka i miały wiele do powiedzenia na temat jego mizernej dyspozycji.

“To nie był dobry występ. Lewandowski miał trzy okazje do strzelenia gola, ale nie wykorzystał żadnej z nich. Zaliczył asystę przy golu Torresa i mógł mieć drugą przy trafieniu Ansu Fatiego, ale sędzia odgwizdał spalonego. Lewandowski już od okresu przygotowawczego daleki jest od liczb z zeszłego lata. Wciąż musi czekać na pierwszą bramkę w tym sezonie” – skomentował dziennik “AS”.

“Rok temu miał dużo lepszy początek sezonu. Najlepsza rzecz, jaką można o nim powiedzieć to to, że nie zatrzymał się po słabszym okresie. Asystował przy golu Ferrana. Liczba do statystyk” – wyjaśniło z kolei “Mundo Deportivo”.

Zobacz również: Xavi uspokaja: Lewandowski w końcu strzeli