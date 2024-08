Zwycięstwo Barcelony przyćmione kontuzją. “Nikt nie jest zadowolony w szatni”

Barcelona odniosła trzecie zwycięstwo z rzędu w La Liga., pokonując Rayo Vallecano. - To jest smutny triumf. Nikt nie jest zadowolony w szatni - powiedział Hansi Flick.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Victor Pau, Dani Olmo i Robert Lewandowski

Duma Katalonii z trudem pokonała Rayo

FC Barcelona we wtorek musiała napracować się, żeby pokonać Rayo Vallecano (2:1). Katalończycy stracili gola w 10. minucie, a do wyrównania doprowadził Pedri. Na początku drugiej połowy na boisku pojawił się Dani Olmo. Nowy nabytek Blaugrany zadebiutował w wymarzony sposób. W 82. minucie Hiszpan wpakował piłkę do siatki po asyście Lamine Yamala.

Dla Katalończyków była to pierwsza wygrana na Campo de Futbol de Vallecas od trzech lat. Mimo radości ze zdobycia trzech punktów, trener Hansi Flick nie krył zmartwienia kontuzją młodej gwiazdy Barcelony, Marca Bernala. 17-latek doznał poważnego urazu pod koniec meczu.

– Nikt w szatni nie jest zadowolony, bo uraz Marca Bernala nie wygląda dobrze. To jest smutne zwycięstwo. Pierwsze minuty meczu nie ułożyły się tak, jak chcieliśmy. Ne radziliśmy sobie dobrze z prowadzeniem akcji. W drugiej połowie byliśmy znacznie lepsi. Myślę, że trzy punkty zdobyliśmy zasłużenie – skomentował niemiecki szkoleniowiec.

TIME FOR ANOTHER WIN. pic.twitter.com/h34Qu0FqIn — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 27, 2024

Barcelona jest na czele tabeli La Liga z kompletem punktów. Duma Katalonii w najbliższą sobotę podejmie Real Valladolid.