Real Madryt we wtorek odniósł zwycięstwo nad VfB Stuttgart w Lidze Mistrzów (3:1). W czwartek natomiast na łamach dziennika "AS" ukazał się wywiad z Gutim. Były piłkarz uważa, że obecna drużyna "Królewskich" jest lepsza od "Los Galacticos".

Guillermo Martinez / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Guti pokusił się o zaskakująca opinię na temat Realu Madryt

W miniony wtorek swoje zmagania w nowym sezonie Ligi Mistrzów zainaugurował Real Madryt. Obrońcy tytułu w swoim pierwszym meczu mierzyli się przed własną publicznością z VfB Stuttgart. Finalnie podopieczni Carlo Ancelottiego tego dnia stanęli na wysokości zadania. Udało im się pokonać wicemistrzów Niemiec rezultatem 3:1.

W czwartek natomiast na łamach dziennika „AS” ukazał się wywiad z byłym graczem Realu Madryt – Gutim. Hiszpan w wywiadzie poruszył temat właśnie „Królewskich” i pokusił się o zaskakującą opinię. Uważa on, że obecna drużyna Carlo Ancelottiego jest lepsza od legendarnych „Los Galacticos”.

– Ta drużyna jest lepsza niż Los Galácticos. Mają bardzo dobrych zawodników w bardzo młodym wieku. Wyznaczą nową erę w Realu Madryt – powiedział Guti, cytowany przez serwis „realmadryt.pl”.

– W tamtych czasach było wielu graczy, którzy byli nietykalni, którzy musieli grać cały czas. W tym przypadku Ancelotti zawsze będzie robił to, co jest najlepsze dla jego drużyny. W niektórych momentach może grać ustawieniem 4-3-3, ponieważ tego wymagają okoliczności. W trudnych meczach z kolei, gdy potrzebuje nieco więcej siły w środku pola, zagra ustawieniem 4-4-2. Ancelotti jest bardzo inteligentnym trenerem i wyciągnie z tej drużyny to, co najlepsze – podsumował Hiszpan.

Sprawdź także: Real Madryt wybrał nowego trenera. Zatrudni go w lipcu 2025 roku