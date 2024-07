ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

“Nigdy nie widziałem czegoś takiego” – mówi Guardiola o Lewandowskim

Robert Lewandowski wraz z FC Barceloną przebywa na przedsezonowym tournée w Stanach Zjednoczonych. Duma Katalonii pod wodzą Hansiego Flicka rozpoczęła właśnie mecze sparingowe przed startem nowego sezonu. Na pierwszy ogień Blaugrana zmierzyła się z Manchesterem City. Spotkanie na stadionie Camping World Stadium w Orlando zakończyło się remisem (2:2), a w karnych skuteczniej strzelali piłkarze hiszpańskiego zespołu. Swoją jedenastkę wykorzystał także kapitan reprezentacji Polski.

Przed meczem Barcelona – Manchester City na konferencji prasowej Pep Guardiola został zapytany o Lewandowskiego. Dziennikarze byli ciekawi, co legendarny menadżer ma do powiedzenia na temat polskiego napastnika. Hiszpan nie szczędził pochwał pod adresem 35-letniego piłkarza. Co więcej, zaznaczył, że praca z Polakiem była dla niego ogromną przyjemnością.

– Nigdy nie widziałem czegoś takiego, pięć goli w dziewięć minut. Wyglądało na to, że to niemożliwe do zrobienia. Praca z nim była niesamowitą przyjemnością. To profesjonalista i czołowy napastnik, kiedy dostaje piłkę w polu karnym jest nie do zatrzymania. Miejmy nadzieję, że rozegra dobry sezon – komplementował Lewandowskiego Pep Guardiola cytowany przez profil City Xtra na portalu X.

Lewandowski pracował z Guardiolą w Bayernie w latach 2013-2016. Obaj panowie podczas wspólnego czasu w Monachium zdobyli m.in. trzykrotnie mistrzostwo Niemiec. Dwukrotnie polski napastnik pod wodzą Guardioli został królem strzelców 1. Bundesligi.