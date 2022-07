PressFocus Na zdjęciu: Gavi

Mateu Alemany potwierdził, że Gavi podpisze nową umowę z Barceloną. Na oficjalne ogłoszenie tej wieści poczekamy jednak jeszcze miesiąc. Kluczowe jest bowiem, by zawodnik był pełnoletni podczas podpisywania kontraktu.

FC Barcelona długo negocjowała warunki kontraktu z Gavim

Ostatecznie 17-latek zgodził się na propozycję klubu

Na oficjalne ogłoszenie przedłużenia współpracy poczekamy co najmniej do 5 sierpnia. To wtedy zawodnik osiągnie pełnoletniość

Alemany: dopóki Gavi nie skończy 18 lat, nie może podpisać umowy dłuższej niż trzyletnia

Wszystko wskazuje na to, że europejskie potęgi będą musiały obejść się smakiem względem Gaviego. Perełka akademii FC Barcelona przedłuży bowiem umowę z klubem.

Tę informację przekazał dyrektor sportowy klubu. Mateu Alemany wyjawił też szczegóły rozmów.

– Kiedy aktywujemy dugą dźwignię finansową, wszystko będzie działo się szybciej. W kwestii Gaviego mamy porozumienie. Prędzej czy później się dogadamy. Dopóki Gavi nie skończy 18 lat, nie może podpisać umowy dłuższej niż trzyletnia. Poczekamy do jego urodzin. Do tego czasu dogadamy drobne, niefundamentalne szczegóły. Najważniejsze porozumienie już osiągnęliśmy. Gavi zostanie na sto procent – powiedział entuzjastycznie dyrektor sportowy podczas prezentacji Francka Kessiego.

Urodziny pomocnika przypadają na 5 sierpnia. FC Barcelona będzie w tym czasie po swom tournee po Stanach Zjednoczonych, a tuż przed meczem o Puchar Gampera. To wówczas zwykle przedstawiana jest kadra na nadchodzący sezon. Możliwe, że klub wykorzysta tę datę, by ogłosić długo wyczekiwane przedłużenie umowy z graczem. Co ciekawe, według Fabrizio Romano to właśnie długość kontraktu była najdłużej negocjowana przez obie strony. Piłkarz preferował czteroletnią umowę, zaś klub naciskał na kontrakt pięcioletni.

Według nowego porozumienia nastolatek ma zarabiać na poziomie Ansu Fatiego czy Pedriego, czyli około sześć milionów euro rocznie. Klauzula w jego kontrakcie – podobnie jak w przypadku wymienionych wyżej zawodników czy Ronalda Araujo – ma wynosić miliard euro.

Gavi w minionym sezonie rozegrał 46 spotkań dla pierwszego zespołu Barcelony. Zanotował w nich dwie bramki i sześć asyst.

