Gavi po 298 dniach wrócił do treningów w Barcelonie

Gavi wrócił do treningów w Barcelonie po 298 dniach. Pomocnik Barcelony był nieobecny od listopada 2023 roku, kiedy to doznał zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie.

Po dziesięciu miesiącach pauzy, Gavi w końcu trenował z resztą zespołu Barcelony w czwartek. 20-latek zerwał więzadła krzyżowe w kolanie w listopadzie 2023 roku w trakcie meczu reprezentacji Hiszpanii z Gruzją. Jego nieobecność była ogromną stratą dla Dumy Katalonii.

Po operacji i intensywnej rehabilitacji, Gavi rozpoczął część zajęć z zespołem, co zostało ciepło przyjęte przez drużynę. Klub opublikował wideo z jego powrotu na boisko. Choć udział pomocnika w treningach to wielka ulga dla Hansiego Flicka, zwłaszcza w obliczu problemów kadrowych, to nie jest spodziewany jego do gry. Klub zamierza stopniowo wprowadzać go do zespołu, aby nie ryzykować zdrowiem młodego zawodnika.

Gavi does part of the workout with the group! 😍 pic.twitter.com/SGzaMi9blD — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 12, 2024

Według informacji przekazanych przez Javiego Miguela, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Gavi będzie gotowy do pełnej dyspozycji niemieckiego szkoleniowca za 15 dni. Powrót 20-letniego pomocnika do kadry meczowej jest spodziewany, o ile nie pojawią się żadne nieprzewidziane komplikacje zdrowotne. Obecnie trener Hansi Flick musi polegać na Pedrim, Marcu Casado i Ferminie Lopezie w środkowej strefie boiska.

Gavi ma na swoim koncie 111 spotkań w barwach Blaugrany. Reprezentant Hiszpanii zdobył siedem bramek i dołożył 14 asyst.