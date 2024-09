Deco zaskoczył. To będzie najważniejszy transfer Barcelony

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Gavi wrócił do treningów. Barcelona wzmocniona

Barcelona tego lata przeprowadziła tylko jeden transfer. Media rozpisywały się na temat potencjalnych celów i wzmocnień defensywy oraz skrzydeł, a koniec końców postawiono wyłącznie na Daniego Olmo. Jednocześnie Duma Katalonii rezygnowała z takich nazwisk, jak Nico Williams, Federico Chiesa czy Joao Cancelo. Świadomy trudnej sytuacji finansowej Hansi Flick postawił na wychowanków z akademii, a dodatkowo czekał na powroty kluczowych zawodników po kontuzjach.

W czwartek treningi z drużyną wznowił Gavi. Minie jeszcze trochę czasu, zanim pojawi się na boisku, ale to kolejny krok na drodze do jego powrotu. 20-latek pauzował od listopada 2023 roku, kiedy to podczas meczu reprezentacji Hiszpanii zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Dla Blaugrany było to potężne osłabienie, gdyż stanowił on wówczas o sile środka pola.

Zbliżający się powrót Gaviego jest świetną informacją. W Barcelonie traktują to wydarzenie jako dodatkowy transfer, w dodatku uważany za kluczowy. Deco przyznaje, że Hiszpana nie dało się zastąpić żadnym nazwiskiem na rynku transferowym.

– To oczywiście dla nas jak transfer. Gavi to fundamentalny piłkarz. Kiedy go straciliśmy w zeszłym sezonie, było bardzo ciężko. Nie byliśmy zdolni do tego, żeby znaleźć rozwiązanie jego braku, ciężko zastąpić takiego zawodnika, jak on. Jesteśmy zadowoleni, że wraca, znów będzie robił wielkie rzeczy – przekonywał dyrektor Barcelony.