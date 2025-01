ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Florentino Perez spogląda na Premier League

La Liga należy do ścisłej czołówki najlepszych ligowych rozgrywek Europy. Niektórzy twierdzą, że to właśnie Hiszpania może pochwalić się najmocniejszą ligą na Starym Kontynencie. Jednak jej największą bolączką od wielu lat są niekompetentni sędziowie. O krajowych arbitrach napisano już niemal wszystko i w 90% przypadków nie napisano nic pozytywnego. Dlatego Florentino Perez reaguje.

W jaki sposób prezes Realu Madryt chce uzdrowić krajowy futbol? O zaskakującym pomyśle legendarnego działacza informuje Telegraph Football. Perez pragnie sprowadzić do La Liga arbitrów z… Premier League. O ile cieszyć może zaangażowanie tak wielkiej postaci, o tyle kierunek, w którym ona spogląda, może budzić zdziwienie. Angielscy sędziowie nie są oceniani zdecydowanie wyżej niż ich hiszpańscy koledzy po fachu.

Boniek: Pena za to zostałby w Polsce spalony na stosie

Trudno stwierdzić, czy pomysł Pereza faktycznie jest możliwy do zrealizowania i jak spojrzą na niego władze rozgrywek. Jedno jest pewne – hiszpańscy sędziowie nie należą do najlepszych, a liga wyraźnie cierpi na ich niekompetencji. Niemal każda kolejka La Liga jest przepełniona błędami rozjemców spotkań, co zdecydowanie obniża prestiż sportowej rywalizajcji.