Flick wyraził zgodę. Barcelona zdecydowała ws. przyszłości Peni

Inaki Pena otrzyma nowy kontrakt w Barcelonie

FC Barcelona ma aktualnie mocno obsadzoną pozycję bramkarza. O miejsce między słupkami od kilku miesięcy walczy Inaki Pena i Wojciech Szczęsny. Należy również pamiętać, że w przyszłym sezonie do gry po kontuzji wróci Marc-Andre ter Stegen.

Rywalizacja o miano pierwszego bramkarza Barcelony rozgrzewa nie tylko hiszpańskie, ale też polskie media. Wszystko za sprawą Wojciecha Szczęsnego, który ostatnio coraz częściej pojawia się w wyjściowym składzie. W styczniu były reprezentant Polski ma więcej rozegranych spotkań niż Inaki Pena. 34-latek wystąpił jak dotąd w czterech meczach, zaś jego konkurent ma o jeden mecz mniej.

W klubowych gabinetach chcą jak najszybciej rozwiązać sytuację bramkarzy. W dodatku obecna umowa Peni dobiega końca w czerwcu 2026 roku. O zdanie w tej sprawie poproszono Hansiego Flicka, który, choć nie chce angażować się w sprawy kontraktowe, podzielił się swoimi spostrzeżeniami. Opiekun Dumy Katalonii według dziennika Mundo Deportivo wyraził zgodę, aby rozpocząć rozmowy ws. nowego kontraktu dla hiszpańskiego golkipera.

Wszystko wskazuje więc na to, że w przyszłym sezonie to Inaki Pena, a nie Wojciech Szczęsny będzie zmiennikiem Marca-Andre ter Stegena. W trwających rozgrywkach 25-latek wystąpił w 22 meczach, w których 6 razy zachował czyste konto. Z Barceloną związany jest od początku kariery, gdy w wieku 13 lat przeniósł się do klubowej akademii z Villarrealu. W seniorskim zespole zadebiutował w kampanii 2022/2023 podczas meczu z Viktorią Pilzno w Lidze Mistrzów.