Marsylia chce gwiazdę Man United. To byłby hit transferowy

Olympique Marsylia to kolejny klub, który wyraził zainteresowanie Marcusem Rashfordem - podaje dziennik L'Equipe. Piłkarz niebawem może opuścić Manchester United.

Associated Press / Alamy, PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi i Ruben Amorim

Marcus Rashford na liście życzeń Olympique Marsylii

Olympique Marsylia przed startem sezonu zdecydowała się zatrudnić na stanowisku trenera Roberto De Zerbiego. Włoski taktyk otrzymał na start kilka ciekawych wzmocnień na czele z Masonem Greenwoodem i Adrienem Rabiotem. Niewykluczone, że w najbliższej przyszłości na Velodrome zagra kolejny piłkarz o znanym nazwisku. Olimpijczycy celują w gwiazdę Manchesteru United.

Jak podaje L’Equipe Marsylia to kolejny klub, który wyraził zainteresowanie transferem Marcusa Rashforda. Przyszłość piłkarza na Old Trafford spowita jest mgłą. Nie od dziś wiadomo, że trwają intensywne rozmowy ws. potencjalnego transferu Anglika do Milanu, Borussii czy Barcelony. Natomiast ku zaskoczeniu 27-latek pojawił się w środę na treningu Czerwonych Diabłów przed meczem w Lidze Europy.

Na chwilę obecną nie wiadomo, jak potoczą się losy wychowanka Manchesteru United. Jego otoczenie nie wyklucza żadnego scenariusza. W tym sezonie Rashford rozegrał jak dotąd 24 mecze, w których zdobył 7 bramek i zaliczył 4 asysty.

Marsylia od początku sezonu spisuje się wedle przedsezonowych oczekiwań. Aktualnie podopieczni De Zerbiego na półmetku sezonu zajmują 2. miejsce w Ligue 1 z dorobkiem 37 punktów. Ich strata do pierwszego PSG wynosi na ten moment 9 punktów.

W następnej kolejce Marsylia zmierzy się z Niceą. Bezpośrednie konfrontacje obu drużyn nazywane są we Francji “lazurowymi derbami”.