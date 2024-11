Flick zaniepokojony formą FC Barcelony. Na to zwrócił uwagę

ssociated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona może stracić pozycję lidera La Liga

Hansi Flick, analizując występ zespołu, podkreślił brak efektywności w kluczowych momentach. – Kontrolowaliśmy fragmenty meczu i stworzyliśmy okazje, ale nie byliśmy skuteczni. To nie był nasz dzień – przyznał niemiecki szkoleniowiec FC Barcelony. Jego zdaniem, problem nie leży w indywidualnych błędach, lecz w grze całego zespołu. – Nie zdobywamy tylu bramek, co wcześniej, a jednocześnie tracimy ich za dużo. To wyzwanie, które musimy rozwiązać wspólnie jako drużyna.

Flick przyznał, że drużynie brakuje kreatywności, co było widoczne w meczu przeciwko Las Palmas. Pomimo starań w drugiej połowie, Barcelona nie potrafiła przełamać defensywy rywala, a jedyną bramkę zdobył Raphinha. – Nie zagraliśmy najlepszego meczu. Próbowaliśmy do końca, ale czegoś zabrakło – mówił Flick, wskazując na potrzebę poprawy jakości gry w ofensywie.

Wśród nielicznych pozytywnych aspektów Flick wyróżnił powrót Lamine’a Yamala, do składu po przerwie spowodowanej kontuzją. – Dobrze, że Lamine wrócił do zespołu po dwóch tygodniach przerwy. Przeciwko Mallorce powinien być gotowy, by zagrać od pierwszej minuty – przyznał szkoleniowiec. Media już od pewnego czasu zwracają uwagę, że Duma Katalonii z Yamalem w składzie prezentuje się znacznie lepiej.

Flick podkreślił, że Barcelona musi skupić się na przyszłości i wyciągnąć wnioski z ostatnich niepowodzeń: – Musimy się odbudować i wrócić do skuteczności, którą prezentowaliśmy na początku rozgrywek. Czas na pełne skupienie na kolejnych meczach.

Barcelona ma tylko cztery punkty przewagi nad Realem Madryt, który obecnie rozegrał dwa mecze mniej. Tym samym Blaugrana może niebawem stracić fotel lidera La Liga.